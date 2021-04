Varese, arriva la quinta edizione del bando per sostituire le caldaie

Anche per il 2021 il Comune di Varese stanzia altri 58 mila euro per la sostituzione dei generatori di calore obsoleti.

Torna infatti il contributo finalizzato all’ammodernamento delle vecchie caldaie condominiali, per favorire la loro sostituzione con impianti più moderni ed efficienti dal punto di vista del risparmio energetico.

L’iniziativa, che si rinnova ogni anno dal 2017, è rivolta a condomìni ed edifici residenziali dotati di impianto centralizzato, installati da almeno 10 anni e al servizio di almeno 4 unità abitative.

Il nuovo bando 2021 prevede lo stanziamento di 58 mila euro per un contributo che potrà arrivare, per singolo condominio, fino al 35% del costo del generatore di calore sostituito.

«Rinnoviamo per il quinto anno gli incentivi per la sostituzione delle vecchie caldaie condominiali – spiega l’assessore all’Ambiente Dino De Simone – l’obiettivo di questi bando si inserisce nell’insieme di misure adottate dall’amministrazione in favore dell’ambiente, e nello specifico questo è un modo concreto per avviare la transizione energetica della nostra città».

Dalle stime realizzate sui 43 condomini in cui sono stati sostituiti gli impianti, dal 2017 ad oggi, non sono state emesse in atmosfera circa 850 tonnellate di CO2: un risultato positivo per l’ambiente frutto degli stanziamenti di oltre 200 mila euro messi a bando in questi anni per l’efficientamento delle caldaie condominiali.

Per presentare domanda c’è tempo fino al 10 ottobre 2021. Tutti i dettagli si possono trovare consultando il bando online sul sito del comune di Varese.