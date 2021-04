Varese in caccia di punti nella tana della Folgore Caratese

Era prevista per il 21 marzo la gara di campionato tra Folgore Caratese e Varese. Invece le ben note vicende di Covid hanno costretto il rinvio di quella e di tante altre partite per i biancorossi, che sono tornati in campo domenica dopo 42 giorni di pausa forzata dal campionato. È quindi passato un mese tondo e mercoledì 21 aprile – ore 15.00 – Disabato e compagni scenderanno in campo allo stadio “XXV Aprile” di Carate Brianza per il primo della lunga serie di recuperi per recuperare il tempo perso.

Il pareggio interno contro la Lavagnese ha portato note positive, come il rientro di Donato Disabato e una salute tutto sommato accettabile, ma anche una sfilza di note stonate, su tutti gli infortuni – in tutti i casi al ginocchio – capitati a Mamah, Marcaletti e Rinaldi. Aver subito il gol del definitivo 2-2 in pieno recupero è stato un duro colpo, ma mister Ezio Rossi deve essere bravo a toccare le corde giusto per ridare carica ai suoi, che sono ancora in piena lotta per la salvezza.

Queste le parole del tecnico alla vigilia della sfida: «Dovremo essere bravi soffrire perché la Folgore è una squadra che ha buone individualità e gioca bene e dovremo essere bravi in fase difensiva e a sfruttare i possibili errori. Ho visto le ultime due partite della Folgore con Chieri e Vado e non meritavano in entrambi i casi la sconfitta. Noi dobbiamo avere la forza di stare sul pezzo e guadagnarci la salvezza fino all’ultimo come ho detto il primo giorno».

Le assenze in casa biancorossa obbligano le scelte di mister Rossi: «Davanti non siamo messi affatto bene visti i tanti infortuni: la coppia d’attacco sarà Minaj-Capelli, con Ebagua e Otelè che possono essere dei cambi in corsa ma non hanno ancora molti minuti nelle gambe».

