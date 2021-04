Venerdì 2 aprile vaccinazioni a domicilio per 160 anziani di Tradate

A Tradate saranno eseguite domani, venerdì 2 aprile, le vaccinazioni anti Covid agli anziani allettati e alle persone fragili impossibilitate ad uscire di casa.

Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Bascialla, presentando l’iniziativa con un video dal centro Mgt – Medicina di gruppo Tradate.

Ed è proprio con la collaborazione dei medici del centro che sono state approntate le sei squadre, composte da due operatori sanitari (un medico e un infermiere oppure due medici), che domani si recheranno a casa di 160 anziani e disabili tradatesi per effettuare la prima dose del vaccino.

«Abbiamo organizzato questo “vaccino day” grazie alla collaborazione di tutti i medici del centro e con la disponibilità di Ats a dare i vaccini – spiega il direttore del centro Mgt Renzo Imperiali – Il centro medico rimarrà chiuso perché i medici saranno impegnati sul territorio. L’impegno che ci siamo presi è gravoso ma speriamo di portarlo a termine nel modo migliore».

«Tradate c’è per quanto riguarda le vaccinazioni domiciliari – aggiunge il sindaco – e ringrazio tutti i medici, gli infermieri e i volontari che supporteranno l’iniziativa. Ringrazio anche i cittadini tradatesi, a cui speriamo di non arrecare troppo disagio per la inevitabile chiusura di domani del centro Mgt».

La campagna dovrebbe concludersi nella giornata stessa di venerdì. La seconda dose sarà invece somministrata tra quattro settimane.

(nella foto, da sinistra a destra: il dottor Stefano Villa, il dottor Renzo Imperiali, e il sindaco di Tradate dottor Giuseppe Bascialla)