Via alle vaccinazioni nell’hub della ex Pizzigoni a Saronno

Via alla vaccinazioni di massa anche a Saronno. Alle 8 di questa mattina, lunedì 12 aprile, l’hub vaccinale allestito presso la ex scuola Pizzigoni in via Parini 54 ha aperto ufficialmente i battenti con le prime somministrazioni ai cittadini di Saronno e dei Comuni limitrofi, prenotati da giorni per il vaccino.

L’attività dell’hub è partita senza intoppi, con la polizia locale di Saronno che ha recapitato in tempo le prime dosi recuperate dall’ospedale di Gallarate.

Presente e soddisfatto per l’apertura del centro vaccinale il sindaco Augusto Airoldi: «La partenza è stata positiva, è andato tutto per il meglio, le dosi sono arrivate in tempo e le operazioni proseguono senza intoppi. Il primo riscontro è senz’altro positivo».

Soddisfazione anche tra i primi under80 saronnesi e non che hanno ricevuto la prima dose del vaccino a Saronno, per la presenza di un centro vaccinale vicino a casa e che non obbliga a lunghe trasferte in altri hub, anche fuori provincia.

A coadiuvare le operazioni i volontari di Protezione Civile e della Croce Rossa, presenti all’ingresso per accogliere i vaccinandi e all’interno della sala principale, la palestra della scuola, per dare supporto e indicazioni utili ai cittadini.

L’hub sarà aperto sei giorni su sette, dalle 8 alle 20: inizialmente saranno attive tre postazioni vaccinali sulle cinque disponibili, per garantire circa 400 vaccini al giorno.

A pieno regime, con l’apertura di tutte e cinque le linee vaccinali e in base alle disponibilità dei vaccini, si arriverà a circa 700 somministrazioni giornaliere.

A inoculare le dosi sono circa 70 medici di medicina generale del saronnese coordinati dalla cooperativa Medici Insubria, supportati dall’apporto professionale di 14 dei 18 medici dei reparti di terapia intensiva dell’ospedale di Saronno che si sono resi disponibili a dare il proprio contributo.