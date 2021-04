Via del Cairo, la giunta approva la Ztl per la strada di Varese che diventerà pedonale

Mentre procedono le attività dei cantieri in via Del Cairo a Varese, arrivate a metà dei lavori sulla strada, la giunta approva l’istituzione della Ztl nella via.

«La riqualificazione in atto intende porre rimedio all’attuale “disordine visivo” che oggi la connota, ponendo invece al centro il pedone, il residente, l’operatore commerciale, gli avventori, generandovi così un cambio di priorità sostenibile: dalla fruizione su gomma ad una fruizione pedonale – queste le motivazioni dell’ordinanza – Anche a tal fine, la progettazione esecutiva non ha previsto la realizzazione di marciapiedi bensì un unico piano che si dilata e si contrae a secondo del calibro stradale. Per questa ragione è necessario che l’asse stradale sia regolamentato a Zona a Traffico Limitato».

I varchi nella via saranno istituiti in via Del Cairo da Via Veratti e in via Del Cairo da Via Robbioni.