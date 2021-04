Viedeosorveglianza, smart cities e privacy: approfondimento all’Università dell’Insubria

Martedì 4 maggio alle ore 11.00 durante la lezione di Diritto e deontologia dell’Informazione tenuta dalla Prof.ssa Paola Biavaschi verrà presentato il libro Privacy Videosorveglianza e GDPR – Profili di compliance nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni a cura di Mauro Alovisio.

Parteciperanno all’incontro gli autori: Prof. Avv. Mauro Alovisio, Dott. Alberto Culatina, Prof. Avv. Alessandro del Ninno, Ing. Nicola di Mare e il Dott. Stefano Luca Tresoldi.

Moderano la conversazione la Prof.ssa Paola Biavaschi e l’Avv. Francesco Colombo.

L’Italia è ai primi posti in Europa per l’istallazione di telecamere. I sistemi di videosorveglianza vengono utilizzati indubbiamente per fornire un valido aiuto in materia di sicurezza, ma allo stesso tempo la privacy delle persone deve essere garantita.

Durante l’incontro si cercherà di comprendere le molte sfaccettature che presentano oggi i sistemi di videosorveglianza e le regolamentazioni che ne disciplinano l’uso a seconda dei contesti in cui vengono adottati. Gli autori spiegheranno i rischi ma anche le opportunità che questi sistemi possono offrire aumentando la sicurezza delle persone soprattutto in ambito urbano. Le smart cities offrono nuovi scenari di utilizzo dei mezzi di trasporto e di regolazione del traffico mentre la digital age ha come obiettivo il miglioramento della vita dei cittadini attraverso la dilatazione delle potenzialità delle relazioni sociali. Se correttamente applicate queste tecnologie possono fornire grandi opportunità.

Il volume, di facile comprensione per tutti, costituisce uno strumento utile e prezioso anche per gli operatori tecnici e giuridici del settore. Il testo aiuta chiunque debba misurarsi con la videosorveglianza grazie nozioni dettagliate e aggiornate.