Visita dell’assessore Locatelli al DAMA dell’ospedale di Varese

Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia, ha visitato oggi l’ospedale circolo di Varese dove è attivo il ‘percorso D.A.M.A.’ (Disabled Advanced Medical Assistance).

«Si tratta di un progetto che si è dimostrato di fondamentale importanza in particolare in questo anno di emergenza pandemica. Mi sono confrontata con i medici che con grande impegno – ha dichiarato – seguono le famiglie e le persone con grave disabilità e in particolare sono stati per loro un punto di forza e di riferimento in questo momento difficile e per molti anche di isolamento e smarrimento. Qui si affrontano visite specialistiche, esami diagnostici e consulenza, attraverso protocolli elastici e su misura per più di 1.600 casi, ognuno con la propria complessità. Sono intenzionata a fare le opportune valutazioni al fine di potenziare, incentivare ed estendere queste esperienze positive su tutto il nostro territorio».