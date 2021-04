“Io vivo altrove”: in diretta Facebook si parla di autismo per provare a comprenderlo

“Sono tra noi ma vivono in un’altra dimensione, uno spazio tempo che a noi sfugge e che non comprendiamo e per questo, a volte, ci fanno paura”.

Così inizia la presentazione del libro di Beppe Stoppa “Io vivo altrove” storie di ragazzi e adulti autistici, delle loro famiglie e di un’impegnativa quotidianità.

L’autismo non è una malattia, non lascia segni evidenti, non si cura e soprattutto, non concede guarigione.

Beppe Stoppa è uno scrittore che non si è mai occupato di autismo: l’incontro è avvenuto su mandato dell’editore che gli chiede di raccogliere delle storie. Tanti racconti di universi unici e diversi, che fanno parte di un mosaico più complesso e inspiegabile.

L’autore accetta: non ha mai incontrato un autistico, non ha mai approfondito la questione, ed è proprio il suo sguardo senza pregiudizi che gli permetterà di mettersi all’ascolto.

Il mondo complesso prende forma nelle pagine di racconti ed emozioni che l’autore prende a piene mai. Pagine di vita sconosciuta, eppure tanto presente e così vicina da creare stupore nello scoperta della prossimità.

L’esperienza di incontri, battaglie, sofferenze, picchi eccelsi e sorde chiusure verrà raccontata dallo stesso autore in diretta sulla pagina Facebook di Varesenews venerdì 9 aprile dalle ore 18.

Accanto a Beppe Stoppa, Cristina Finazzi, presidente di Spazio Blu Autismo Varese onlus , una delle protagoniste di quelle pagine con il suo Leo.