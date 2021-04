Vola la Castellanzese, vince il Legnano, frena la Caronnese

Non è stato un turno infrasettimanale di campionato banale quello che si è svolto oggi – mercoledì 14 aprile – per la giornata numero 29 del Girone A di Serie D.

Se non altro perché la Castellanzese, grazie al 5-1 rifilato al Chieri è la nuova capolista del campionato. I tre punti raccolti oggi e il contemporaneo pareggio 0-0 del Gozzano contro il Saluzzo permettono ai neroverdi di prendersi solitari la poltrona di regina, anche se i cusiani hanno una gara da recuperare.

Tre punti anche per il Legnano, che al “Mari” supera 2-0 il Derthona e si mette in tasca tre punti. I lilla sperano ancora nell’obiettivo playoff distante oggi solo sei punti e con un finale di stagione in crescendo chissà che i ragazzi di mister Sgrò non possano centrare il traguardo. Oggi a piegare la squadra di Tortona ci hanno pensato i gol di capitan Gasparri e Brusa.

Chi invece sta perdendo contatto con le zone nobili della classifica è la Caronnese, che a Fossano, in casa dell’ultima della classe, non va oltre il pari per 2-2. Dopo il vantaggio iniziale dei piemontesi firmato da Coviello, i ragazzi di mister Roberto Gatti hanno saputo rimontare sfruttando l’autorete di Bellocchio e il rigore realizzato da capitan Corno. Nel finale però, proprio al 90’ Adorni ha siglato il gol del definitivo 2-2, una vera doccia fredda per la Caronnese.

Due le gare rinviate per Covid: Sanremese – Varese e Folgore Caratese – Imperia.