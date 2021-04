I voti del Varese: Disabato trascinatore, Lassi a vuoto

Il Varese pareggia 2-2 in casa contro la Lavagnese. Un risultato che sulla carta potrebbe anche essere positivo, al netto degli oltre 40 giorni di pausa dei biancorossi, ma che assume un sapore amaro pensando che fino al 95′ la gara era in mano a Disabato e compagni. Grande rientro per il numero 10 biancorosso, di contro sciagurata l’uscita a vuoto di Lassi che permette ai liguri di siglare 2-2.

PAGELLE

LASSI 5: Una gara senza paura ma l’errore nel finale costa due punti

QUITADAMO 6: Prestazione positiva prima da terzo di difesa, poi sulla fascia a sinistra

MAPELLI 6,5: Una partita di lotte e contrasti, ne esce il più delle volte vincitore

PARPINEL 6: Impreciso più del solito, ma quando serve è nel momento giusto

NICASTRI 5,5: Gara attenta ma ha sulla coscienza l’ingenuità che causa il rigore del momentaneo 1-1

Marcaletti s.v: Sfortunato, problema al ginocchio dopo pochi minuti

Dellavedova 5,5: Qualche buon fallo preso, ci mette il fisico ma servirebbe un po’ di malizia in più soprattutto in gare come queste

ROMEO 6: Corre tanto e tiene equilibrata la squadra

GAZO 6,5: La solita partita di tantissima sostanza

CAPELLI 6,5: Un gol bello e che poteva valere ben di più. Si presta da laterale, poi da seconda punta, poi da mezzala. Lo spirito è questo

DISABATO 7: Un rientro da protagonista, per prestazione e personalità. Quando esce lui si spegne la luce

Rinaldi 6: Prezioso nella gestione della palla ma anche lui è sfortunato nel finale a infortunarsi

MINAJ 5: Ha sprecato almeno tre occasioni nitide da gol e l’opportunità di congelare la gara

Aprile 6: Si piazza in difesa e respinge quasi tutto

MAMAH 6: Qualche buona giocata prima del guaio fisico

Polo 6: A destra gestisce bene gli attacchi avversari