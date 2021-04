I voti del Varese: Ebagua rovina il gol numero 50 con l’espulsione

Arriva un’altra sconfitta interna per il Varese, che cade 3-1 contro il Casale che evidenzia fragilità e nervosismo dei biancorossi, che chiudono con tre espulsioni (Disabato, Ebagua e mister Ezio Rossi) e con tre gol subiti. Ebagua non festeggia il gol numero 50 in maglia biancorossa, Quitadamo è il più positivo.

PAGELLE

SIAULYS 6: Non ha colpe sui gol del primo tempo, magari qualcosina sulla terza rete ma la gara è già finita

QUITADAMO 6,5: Recuperato all’ultimo è un bene perché è l’ultimo a mollare. Prestazione di grande grinta

APRILE 6: Bene in mezzo alla difesa, sbaglia poco e si fa sentire

Beak 5: Entra ma non si vede mai

PARPINEL 5,5: Non la sua miglior partita da biancorosso, si fa prendere anche lui dal nervosismo e sbaglia più del solito

POLO 5,5: Benino, ma non abbastanza per la sufficienza. Un paio di spinte interessanti ma anche tanti piccoli errori

Otelè 5,5: Non riesce a cambiare volto alla squadra. La stanchezza del viaggio in Francia per la nascita del figlio (auguri!) si vede a occhio nudo

SCAMPINI 6: Tiene bene in equilibrio la squadra nel primo tempo, cala vistosamente di condizione nella ripresa

Snidarcig 5: Pochi palloni toccati, nulla da ricordare

DISABATO 6: Viene espulso ma se sul primo giallo pecca di ingenuità, sul secondo non può fare altro che fermare gli avversari lanciati 5 contro 3

NICASTRI 5,5: Mezzo punto in più per lo spunto e l’assist per Ebagua. Il resto della gara è insipido. Petito s.v.: Giusto il tempo per un cartellino giallo

CAPELLI 6: Ci prova. Con foga, frenesia, troppi tocchi, ma è uno dei pochi che dimostra di tenerci. Gli improperi sul gol dell’1-1 si sono sentiti distintamente anche in tribuna

Aiolfi 6,5: Esordio tra i grandi per il ragazzo classe 2003 che piace non perché fa molto, ma perché ci mette la faccia tosta

MINAJ 6: Solita storia: pericoloso quando parte palla al piede in velocità ma non dà concretezza. Oggi almeno non sbaglia occasioni da gol

EBAGUA 5: Sarebbe un giorno da ricordare per il gol numero 50 in biancorosso, ma la reazione che gli costa l’espulsione è un bruttissimo segnale per lui, la squadra e l’ambiente