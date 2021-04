Zona rossa, campagna vaccinale e vandali in azione a Somma nel primo podcast di aprile

Il podcast quotidiano di VareseNews. Queste le notizie pubblicate il 1° aprile e scelte per voi dalla redazione.

Parte il 2 aprile la nuova fase della campagna vaccinale lombarda. Con il nuovo portale di registrazione gestito da Poste che darà immediatamente giorno, data, ora e sede dell’appuntamento vaccinale, si entra nella fase di convocazione dei lombardi compresi tra i 75 e i 79 anni di età. La campagna inizierà il 12 aprile per concludersi il 26 aprile. Le convocazioni proseguiranno con i lombardi sempre più giovani: date e durate degli slot dedicati alle diverse fasce dipenderanno dalla qualità di vaccini in arrivo. Guido Bertolaso, responsabile della campagna in Lombardia, ha predisposto un calendario variabile , in base al quantitativo di dosi vaccinali a disposizione, calendario che si concluderà nell’ipotesi migliore il 18 luglio e in quella peggiore in ottobre.

Come tutte le settimane la cabina di regia nazionale sull’emergenza pandemica guidata dall’istituto Superiore di Sanità si riunisce venerdì per valutare i parametri delle regioni e stabilire le nuove fasce di colore. All’appuntamento, è inutile girarci intorno, la Lombardia si presenta con un parametro che non consente l’uscita dalla zona rossa:. Siamo ancora al di sopra della soglia di rischio dei 250 nuovi contagi settimanali ogni 100mila abitanti ed è quindi molto probabile che la zona rossa venga prolungata di un’altra settimana.

Dopo le chiusure delle biglietterie Trenord di Sesto Calende, Caloziocorte, Tradate e Abbiategrasso, da aprile chiuderanno anche quelle di Arcore, Rovato, Vanzago-Pogliano, Malnate, Canegrate, Novate Milanese e Chiavenna mentre dal 1° maggio quella di Stradella. La motivazione, a detta dell’assessore ai Trasporti di Regione Lombardia, Claudia Terzi, è l’insufficienza di biglietti venduti e la mancanza di ricavi nel biennio 2020-2021. Probabile che il tutto sia riconducibile all’anno dell’emergenza sanitaria in cui la maggior parte dei pendolari non ha utilizzato i mezzi di trasporto o li ha acquistati on line. Si tratterà di vedere alla ripresa delle attività, quanto questa decisione penalizzerà i viaggiatori.

Chissà se sapeva quel che stava facendo, la persona che ha danneggiato (forse con un’altra pietra) il Sass di Biss, il masso con incisioni preistoriche ai margini della pineta del Vigano, a Somma Lombardo. Il danneggiamento al masso preistorico è stato segnalato da Andrea Zanardi, del Cai di Somma Lombardo. La porzione scalpellata è di una ventina di centimetri e mette a nudo l’interno della roccia, più chiara. Il Sass di biss – “sasso dei serpenti” – è un enorme masso erratico, di origine glaciale, “atterrato” nel mezzo del bosco oggi noto come pineta del Vigano, nell’area tra Somma Lombardo e Golasecca. La sua isolata posizione lo ha reso un punto di riferimento e l’ha ammantato di un significato religioso, per le popolazioni preistoriche e protostoriche forse della civiltà di Golasecca: sul masso si contano 78 coppelle, incisioni e incavi forse usati dagli antichi abitanti per riti e cerimonie.

A B esozzo è attiva casa Eolo la sede della squadra ciclistica Eolo kometa

Un capannone industriale di Besozzo, quello che fu sede della prima azienda fondata dall’imprenditore Luca Spada, si è trasformato negli ultimi mesi nella base della Eolo-Kometa, il team di ciclismo professionistico diretto da Ivan Basso.

La sede di Besozzo, ormai operativa, è organizzata per tutte le necessità di una squadra internazionale: oltre agli uffici ospita infatti una sala conferenze, una sala riunioni e uno spazio per interviste. Attorno ad essa ruoterà l’attività della squadra soprattutto alla vigilia delle corse: anche prima del prossimo Giro d’Italia i corridori saranno in ritiro nel Varesotto e testeranno la condizione sulla salita del Cuvignone e sulle altre strade della nostra provincia. Intanto il team tornerà in gara questo sabato, 3 aprile, in Spagna con la disputa del GP Indurain, corsa che vedrà l’esordio stagionale del velocista Luca Wackermann.