Il 1 giugno apre il bando regionale per gli eventi sportivi

Aprirà martedì 1 giugno il bando di Regione Lombardia “Sostegno alle Manifestazioni Sportive sul territorio lombardo”.

La Giunta regionale ha messo a disposizione un milione di euro per l’organizzazione di eventi sportivi, come contributo per la realizzazione sul territorio regionale di manifestazione sportive senza fine di lucro, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022.

Per ottenere il contributo sarà obbligo, per gli eventi organizzati dopo l’uscita del bando, aver chiesto il patrocinio della Regione Lombardia.