103 candeline per la signora Italia Mazzoleni

Oggi al Melo di Gallarate si festeggiano i 103 anni della signora Italia Mazzoleni, nata a Milano il 24 maggio 1918.

È stata sposata 60 anni col suo amato Bruno, deceduto nel 2008; ha avuto una figlia, Manuela, che oggi festeggia con lei; dopo i tre anni di avviamento al lavoro, ha sempre lavorato in proprio confezionando abiti per signore e bambini. Amante del teatro e dell’opera lirica: in gioventù ha recitato anche in una compagnia teatrale.

Ha avuto un lungo legame affettivo col suo cane Athos, che è sempre venuto a trovarla al Melo dove risiede da più di cinque anni; oggi che Athos non c’è più, Italia si sta affezionando alla nuova cucciola di famiglia: Lais.