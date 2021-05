2 Giugno, Solbiate Olona ringrazia i suoi volontari e dona la Costituzione a 41 diciottenni

La Repubblica Italiana compirà 75 anni il 2 giugno prossimo. Un anniversario che arriva mentre si sta affrontando ancora un momento difficile della nostra storia, il più complesso dal 1946 ad oggi.

E ora come allora vi sono persone che ancora una volta hanno sentito la chiamata all’impegno civile in aiuto degli altri. Grazie, quindi, a tutti coloro che, con il coordinamento del nostro concittadino Angelo Olgiati, si sono resi Volontari presso il centro vaccinale di MalpensaFiere al fine di garantire un efficiente funzionamento a beneficio di tutti.

L’amministrazione di Solbiate Olona vuole dire “Grazie” ad Angelo, Barbara, Stefania, Nico, Lucia, Giuliano, Mauro, Alessia, Arcangelo, Giuseppe, Silvia, Alessandro, Assunta, Alessandra, Danilo, Angelo, Veronica, Alessandro, Alberto, Samuel, Alessandro, Andrea, Alessia, Biagio, Lorella, Ernesta, Nicola, Pietro, Francesca, Elena, Giacomo, Nicoletta, Sara, Alessandra, Daniela, Sonia, Filippo, Andrea, Marina, Roberta, Carlo, Camilla, Miriam, Alessandra, Roberto, Chiara, Luca, Laura, Mirko, Giuseppe, Giovanni, Matteo, Valentina, Elena e a tutti quelli che ancora si aggiungeranno.

Il giorno 2 giugno si terrà alle 9:30 presso il Monumento ai Caduti la deposizione di una corona a ricordo di tutti coloro che sono caduti per donarci liberta’, giustizia e uguaglianza. La cerimonia, come da disposizioni vigenti, si terrà in forma statica con la sola partecipazione di un numero ristretto di rappresentanti dell’Amministrazione e delle varie Associazioni d’Armi.

Ai 41 diciottenni del 2021 la Commissione Giovani distribuirà nelle prossime settimane una copia della nostra bella Costituzione.