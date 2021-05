2500 km di corsa per la Cascina Burattana, l’Atletica San Marco centra l’obiettivo e dona 500 euro

Obiettivo raggiunto per l’Atletica San Marco. In soli tre fine settimana, quindi ben prima del previsto, i SanMarchini hanno raggiunto (e superato) – tutti insieme – il traguardo dei 2.500 Km (corsi o camminati) a sostegno dell’attività della Cascina Burattana e del suo progetto dedicato all’inserimento lavorativo di persone con fragilità.

Nel pomeriggio di ieri, il presidente Antonio Apolonio ha quindi consegnato a Matteo Di Mattei (nella foto) l’assegno simbolico da 500 euro a sostegno delle attività della Cascina Burattana (a cui segue il relativo bonifico). Come per le altre iniziative (Ass. Bianca Garavaglia, Triade SOS Autismo, Reparto pediatria Ospedale di Busto), un ringraziamento da parte del presidente a tutti i SanMarchini, che hanno dimostrato entusiasmo, voglia di mettersi in gioco, attenzione per gli altri «il grande cuore di questa nostra società».