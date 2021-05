65 anni a tutto gas: Mauro Miele vince il Rally Valdinievole

Mauro Miele non finirà mai di stupire e ieri – domenica 10 maggio – si è tolto l’ennesima soddisfazione di una carriera fenomenale, a due o a quattro ruote. Il pilota bustocco, che ha compiuto 65 anni a gennaio (nel corso del Rallye di Monte Carlo al quale ha partecipato…), ha infatti vinto la classifica assoluta del Rally Valdinievole e Montalbano disputato sulle strade della provincia di Pistoia. (Foto DreamOne Racing / Amicorally)

Un successo centrato a suon di tempi notevoli: la Skoda Fabia affidata a Miele e al suo navigatore, l’alessandrino Luca Beltrame, si è portata in testa alla graduatoria generale nella seconda prova speciale (la Lamporecchio A-1) scavalcando il quotato Moricci. Poi ha consolidato la leadership nella breve PS3 e da quel momento ha tenuto a bada la rimonta di Pisani (Ford Fiesta).

Nell’ultima speciale i due hanno concluso con lo stesso tempo e così l’esperto pilota varesotto ha conservato 2″2 di vantaggio sul rivale, un margine sufficiente per trionfare sul podio di Larciano.

In questa stagione Mauro Miele si è tolto un altro sfizio notevole: quello di mettersi in tasca alcuni punti nel Campionato del Mondo. Sempre insieme a Beltrame ha infatti ottenuto un ottavo posto di categoria WRC3 al recente rally di Croazia e incamerato così 4 punti iridati. Ora una nuova impresa per uno sportivo che alle imprese ci ha abituato da sempre, prima in sella alle moto da regolarità e a quelle da cross (primo italiano a vincere una gara nel Mondiale), poi alla guida dei bolidi a quattro ruote con i successi nei rally e quello nello storico Camel Trophy in Madagascar.