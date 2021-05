A “Chi l’ha visto?” l’appello per ritrovare Riccardo scomparso da Busto Arsizio

A “Chi l’ha visto?” un appello per ritrovare Riccardo, scomparso da Busto Arsizio il 24 aprile scorso. Nella trasmissione di Rai 3 il padre dell’uomo ha chiesto aiuto per ritrovare il figlio di cui non si hanno più notizie.

Sul sito della trasmissione “Chi l’ha visto?” (da cui è tratta anche la foto) i dati di Riccardo: 35 anni, di Busto Arsizio (Varese), dove si occupa di manutenzione di caldaie. E’ fidanzato e a breve deve sposarsi. Dopo una giornata di lavoro si è allontanato da casa con la propria auto (una Volkswagen Tiguan di colore bianco targata EM309KE che non è ancora stata ritrovata) presumibilmente intorno all’ora di cena, senza dare più notizie ai familiari. Ha con sé il portafoglio con i documenti e il cellulare che però risulta spento.