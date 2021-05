A Legnano le Olimpiadi di Matematica, il liceo Volta di Milano secondo nella gara nazionale 2020

Si è svolta oggi, 6 maggio, a Villa Jucker di Legnano, prestigiosa sede della Famiglia Legnanese, la gara nazionale delle Olimpiadi di Matematica per 15 giovani selezionati nelle province di Milano, Monza e Varese. Per la seconda volta, nei 37 anni di vita della manifestazione, la gare si è svolta in forma diffusa. Tuttavia la Commissione Nazionale e l’Ufficio di Presidenza dell’UMI (Unione Matematica Italiana), in collaborazione con i responsabili provinciali del progetto e responsabili organizzativi delle gare locali, hanno garantito un video-collegamento: tutte le sedi questa mattina erano connesse per l’intera durata della prova, 4 ore e 30 minuti di grande impegno e concentrazione per affrontare i 6 problemi … non proprio alla portata di tutti.

I finalisti sono stati selezionati nelle precedenti tappe, selezioni provinciali di marzo (prima fase) e di aprile (seconda fase) e selezioni d’Istituto del novembre scorso.

Sempre oggi, nello stesso contesto, al termine della gara, sono stati premiati gli studenti dell’edizione 2020. La coppa per il secondo posto assoluto nella gara Nazionale delle Olimpiadi di Matematica è stata consegnata agli studenti del liceo Volta di Milano.

Le medaglie di Bronzo sono state consegnate a Edoardo Balistri (Volta Milano), Lapo Moggi (Volta Milano), Pietro Riva (Volta Milano), Davide Marchesi (Volta Milano), e Giovanni Sartori (Galilei Legnano), Roberto Lorenzi (E. Majorana); le medaglie d’argento a Zheng Shineng (Volta Milano), Francesco Riva (Volta Milano), Alberto Pola (Leonardo Da Vinci); le medaglie d’oro a Tommaso Dossi (Volta Milano), Tommaso Lunghi (Volta Milano), Romeo Passaro (Volta Milano), Carmine Foggia (Paolo Frisi).

A Sofia Oliverio (liceo Galilei), Federico Landonio (G.B. Grassi Saronno), Fabris Daniele (A.Tosi di Busto Arsizio) è stato consegnato l’attestato partecipazione.

A tutti i partecipanti sono stati rivolti i complimenti di Ornella Ferrario, responsabile distrettuale del Progetto ‘Olimpiadi di Matematica: «Avete fatto un grande lavoro e mi auguro che per chi è qui quest’anno che il successo sia ancora maggiore».