Ad Arcisate arriva il vescovo ma per andare in chiesa occorre prenotare

I 500 anni della Basilica di San Vittore, la festa del patrono e la visita dell’arcivescovo Mario Delpini. Si preparano giorni di grande fermento ad Arcisate, ma questo importante appuntamento deve fare i conti con la pandemia.

Così per partecipare alla messa che sarà celebrata lunedì 10 maggio (alle 20,30) in Basilica i fedeli dovranno prenotarsi, pena l’impossibilità di entrare in chiesa.

Anche il tradizionale pranzo comunitario che da sempre accompagna le celebrazioni del patrono cambia formula, e quest’anno sarà all’insegna del “take away”: domenica 9 maggio (dopo la messa che sarà celebrata alle 10,30 alla grotta della Madonna) il pranzo sarà solo da asporto, con la possibilità di ordinare (prenotando online) polenta e spezzatino o polenta e zola.