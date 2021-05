“Ad occhi aperti” di Roberta Frattini, una storia varesina tra esperienze e sentimenti

La piazza principale di Varese in copertina è un messaggio che fa capire fin da subito che i lettori varesini si troveranno a proprio agio tra le pagine del libro “Ad occhi Aperti” di Roberta Frattini, autrice della città Giardino che pubblica per “Pietro Macchione Editore” il romanzo in 264 pagine.

Una storia che parte da Varese, dai luoghi della movida e dello shopping, ma che esplora mondi fatti di sogni ed esperienze che accomunano il modo di vivere e pensare della più recente generazione di ragazzi un po’ dovunque dove ben delineato è in particolare il microcosmo femminile, il più vulnerabile nel gioco delle parti, specie sotto l’aspetto sentimentale/amoroso, tra uomo e donna.

«L’idea di scrivere un romanzo nasce 20 anni fa a Varese e dintorni – racconta l’autrice -. Presi in considerazione il suggerimento del mio papà che mi invogliò a scrivere, esprimendo emozioni e vite vissute, attraverso la stesura di un romanzo. Ciò avrebbe dato sfogo alla mia passione: la scrittura».

Si chiama Roberta Frattini, è nata a Varese nel 1973. Da sempre appassionata di scrittura, compone testi di musica rock da lei stessa interpretati, anche in lingua inglese. Sul finire degli anni ‘90 approda alla stesura di testi narrativi inediti e “Ad occhi aperti” è l’ultima opera data alle stampe.

«Mi stuzzicava l’idea di condividere una realtà locale che mi appartiene così come a tante altre persone – racconta Frattini -. I personaggi descritti nel romanzo ‘Ad occhi aperti’ vivono le loro vicissitudini con naturalezza e spontaneità dati dall’età e dal momento. Quella che racconto è una storia che, facilmente, potrebbe essere quella di ognuno di noi. Il lettore ‘varesino’ si trova coinvolto negli stati d’animo dei protagonisti, immersi in una movida ben conosciuta, fermo restando che chiunque ne possa far parte, varesini e non».

“Ad occhi aperti” è un testo che si esprime attraverso la realtà attuale sia emozionalmente che tecnologicamente. Il tutto narrato con un linguaggio immediato, fresco e spontaneo. Buona lettura.