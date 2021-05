Addio a Suor Silvana, per tanti anni al servizio della materna di Taino

Taino dice addio alla “sua” Suor Silvana, per tanti anni figura chiave all’interno della parrocchia e della Materna Serbelloni, dove ha insegnato a tante generazioni di bambini, oggi ragazzi, cresciuti sulle colline del Basso Verbano.

(Nella foto, a sinistra insieme al Cardinal Carlo Maria Martini nel 2001)

La suora si è spenta ieri, domenica 23 maggio, vittima del coronavirus che sfortunatamente si è rivelato fatale.

Dietro a quello che a primo impatto poteva sembrare un aspetto austero, Suor Silvana conservava un animo paziente e generoso, come ancora oggi la ricordano le tante persone che nel corso degli anni sono rimaste legate alla religiosa in servizio del prossimo – in particolare dei bambini – a Taino a partire dalla seconda metà degli anni Novanta (1998) e per tutto il decennio successivo.

(La suora a destra della foto insieme ai bambini della Classe 1995)