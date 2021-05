Ai Cantieri Civici Varesini si parla del festival Nature Urbane

Venerdì 28 maggio, alle 21, torna l’appuntamento con i Cantieri Civici Varesini organizzato dal Movimento Civico Varese 2.0. Il tema sarà Nature Urbane, il Festival del Paesaggio nato a Varese nel 2017 che non è mai riuscito a decollare veramente.

Qual era la visione che aveva ispirato questa iniziativa? Perché non si è riusciti a farla crescere come avrebbe meritato? E ancora, come rilanciare questo festival, come ridargli Valore, Anima ed Identità? Queste le domande poste dagli organizzatori.

Ospiti dell’incontro Filippo Rossi, direttore artistico di Caffeina Festival, uno degli eventi culturali più interessanti ed autorevoli nel territorio nazionale; Marco Giovannelli, direttore di Varese News, ci aiuterà a capire perchè Nature Urbane non è riuscita a costruirsi un’identità; Matteo Goglio, musicista e co-organizzatore di Una festival, ci racconterà di arte, nella sua accezione più estesa, come nutrimento e non solo come intrattenimento; Daniele Zanzi, agronomo, ci racconterà della visione originaria di Nature Urbane e di come sia ancora possibile perseguirla.

Appuntamento per venerdì 28 maggio, alle 21, in diretta streaming sulla pagina Fb dei Cantieri Civici Varesini, sulla pagina Fb del Movimento Civico Varese 2.0, sul canale YouTube del Movimento Civico Varese 2.0.