Aime si presenta alle imprese di Busto Arsizio: “Qui per aiutare gli imprenditori da vicino”

Aime (Associazione Imprenditori Europei) Busto Arsizio si presenta con la sua squadra e i suoi servizi nella sede di piazza Manzoni 17. La presidente Valentina Verga ha presentato i componenti del team che nell’ex-Manchester d’Italia saranno al servizio delle imprese cittadine e del circondario: «Qui apriamo una sede importante per la grande presenza imprese che caratterizza il territorio e andiamo a porci a metà strada tra le due sedi di Varese e Legnano. Forniamo consulenze su sicurezza, bandi regionali europei, partnership per conciliazione e mediazione grazie a professionisti affermati».

La stessa presidente Verga, specializzata in di diritto del lavoro, socia dell’associazione degli Avvocati giuslavoristi italiani, e consigliera comunale a Busto si occuperà di consulenze a 360 gradi, assistenza giudiziale e stragiudiziale dalle assunzioni fino al licenziamento, assistenza in operazioni societarie, cassa integrazione.

Del team fa parte anche Alessandro Russo, consulente del lavoro dal 2015 con Aime; Antonio Ferioli, geometra ed esperto della sicurezza del lavoro, con esperienza pregressa in Confartigianato a Legnano; Luca Radice, esperto di politiche del lavoro, si occuperà di consulenze per le aziende che vogliono districarsi tra i vari provvedimenti governativi; Roberto Damian che si occuperà di mediazione legale per quanto riguarda locazioni e chiusure; Stefano Gussoni che si farà carico della parte riguardante il reperimento di finanziamenti da bandi.

Alla presentazione ha preso parte anche Emanuele Abruzzo della sede di Legnano, che ha voluto fare un in bocca al lupo ai nuovi colleghi di Busto Arsizio e Vincenzo Caruso della Prodest, agenzia che offre servizi di formazione e servizi al lavoro e che ospita nella sua sede, gli uffici di Aime.