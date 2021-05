Al lavoro senza auto a Legnano, il 14 maggio “click day” per ottenere i buoni mobilità

Si aprono alle 9 di venerdì 14 maggio le iscrizioni sull’app WECITY degli utenti lavoratori per ottenere i buoni mobilità legati al progetto “L’Alto Milanese si muove bene”, che saranno assegnati ai primi 200 aderenti.

Il termine delle iscrizioni è fissato alle 12 del 30 maggio: «L’avviso pubblico è aperto ad almeno 200 lavoratori di età superiore a 16 anni che abitano o lavorano a Legnano e che da maggio ad agosto 2021 si recheranno al lavoro a piedi, in monopattino o in bici, maturando “buoni mobilità” sotto forma di “CO2 coin”, la moneta virtuale da spendere negli esercizi commerciali accreditati di Legnano entro il 31 dicembre 2021.

L’apertura dei termini per l’adesione degli utenti segue quella dell’accreditamento degli esercizi commerciali (partita il 3 maggio e aperta sino al 30 del mese) dove sarà possibile spendere i buoni. Il rimborso chilometrico per coloro che aderiranno al progetto sarà di 25 centesimi di euro per ogni km percorso in maniera sostenibile nel tragitto casa-lavoro-casa rilevato dalla app WECITY, con un tetto massimo giornaliero di 2 euro e mensile di 40 euro la settimana. Al momento i negozi accreditati sono 6.

Gli utenti interessati dovranno accreditarsi tramite registrazione sulla app WECITY e dovranno attivarla durante ogni tragitto casa-lavoro e viceversa, al fine di monitorare i km percorsi e maturare il credito. «Chi non rientrerà nei primi duecento utenti potrà comunque rimanere in lista di attesa – specifica il Comune – e iniziare a pedalare subentrando in un secondo momento nel progetto in caso di scorrimento della graduatoria».

Per maggiori informazioni: https://www.wecity.it/faq/ .