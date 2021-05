Niente tampone e ingressi liberi dalla Svizzera: “Il Governo al lavoro per arrivare all’obiettivo”

Nessun tampone o quarantena ed entrata libera in Italia dalla Svizzera entro una fascia di 20 chilometri dal confine. E’ questo l’obiettivo a cui sta lavorando il senatore varesino del Partito democratico Alessandro Alfieri.

«Come promesso in queste settimane ho lavorato per la riapertura del confine italo-svizzero senza la necessità di quarantene o tamponi nelle zone di confine – spiega il senatore dem – Una misura necessaria per ridare ossigeno alle nostre attività commerciali e per consentire i ricongiungimenti degli affetti divisi dal confine. L’attuale situazione sanitaria permette un allenamento delle misure, per questo motivo con il Governo stiamo lavorando per consentire l’entrata libera in Italia dalla Svizzera per chi rimarrà nel nostro Paese alcune ore e entro una fascia di 20 km dal confine».

Alfieri ed altri parlamentari lombardi da settimane sono al lavoro con i ministeri competenti per riuscire a programmare in sicurezza la riapertura delle frontiere con la Confederazione elvetica in modo da far ripartire tutta l’economia di frontiera duramente colpita dalle restrizioni.

«Per questo ho presentato un ordine del giorno ad hoc al Decreto sostegni, in discussione ora al Senato, che, se approvato, consentirà l’ingresso in Italia dei cittadini svizzeri, in una fascia entro i 20 km dal confine, senza la necessità di dover eseguire il tampone – aggiunge il senatore varesino – Una misura analoga a quella in vigore oggi per i nostri frontalieri e fondamentale ad esempio per settori come commercio e ristorazione. Sono molto contento che anche il senatore Candiani abbia assicurato il sostegno all’ordine del giorno. Questa è un’iniziativa a favore di tutto il territorio che non deve avere colori politici. Non sarà facile, perché il tema convolge anche il rapporto con altri Stati, ma dobbiamo provarci fino in fondo».

Alfieri è ottimista, anche perché sono stati chiariti con i ministeri competenti alcuni punti critici: «In questi giorni mi sono confrontato con il ministro degli Esteri Di Maio e soprattutto con il ministro della Salute Speranza, chiarendo alcune criticità emerse in precedenza. Ora sono più fiducioso di poter arrivare in tempi brevi ad un obiettivo tanto atteso dalle comunità di confine».