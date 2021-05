Alfieri (Pd): “Di fronte alla tragedia di Busto Arsizio la politica deve rispondere coi fatti”

«Esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia dell’operaio di Sesto Calende morto oggi sul lavoro a Busto Arsizio. Di fronte a quanto è accaduto la politica ha il dovere di rispondere con i fatti e non solo con il cordoglio. Tutti gli strumenti per arrivare all’obiettivo delle zero morti sul lavoro vanno messi in campo, a partire dalla Commissione d’inchiesta parlamentare sugli infortuni sul lavoro che da inizio legislatura al Senato non è ancora stata istituita. Insieme ad altri colleghi lo abbiamo chiesto ancora oggi alla presidente Casellati nella speranza che proceda immediatamente alla sua costituzione», queste le parole del senatore varesino del Partito Democratico, Alessandro Alfieri, a seguito del tragico evento di questa mattina a Busto Arsizio.