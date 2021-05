All’hub vaccinale vestiti da sposi, Fontana: “Tanti auguri e buona vita insieme!“

La notizia degli sposini di Somma Lombardo che hanno fatto il richiamo all’hub della Schiranna sabato scorso ha fatto il giro del web e lo stesso Governatore Attilio Fontana in un post su facebook ha commentato la notizia.

«Due appuntamenti importanti nello stesso giorno.

Dopo le nozze, i novelli sposi, ancora con gli abiti della cerimonia, si sono recati all’Hub di Schiranna (Va), dove il neo marito ha ricevuto la seconda dose del vaccino.

Prima di andare a festeggiare, i giovani sposi hanno offerto confetti a infermieri e volontari che si sono messi in posa con loro per una foto indimenticabile.

Tanti auguri e buona vita insieme!», ha scritto Fontana nel post.

I due sposi sono Elena Marcarini, 34 anni impiegata e scrittrice e Federico Sari, project manager di 40 anni diventati marito e moglie sabato scorso quando a unirli in matrimonio nel santuario di Mezzana a Somma Lombardo è stato don Fabio Stevenazzi, uno dei simboli della lotta al covid.

Il sacerdote di Gallarate, classe 1972, laureato in medicina generale a Pavia nel 1997 ha dismesso nella primavera 2020 l’abito talare per qualche mese per tornare in corsia all’ospedale di Busto Arsizio e sfruttare le sue competenze professionali per fronteggiare la carenza di personale medico dovuta alla lotta alla pandemia.

Per quel gesto il presidente della Repubblica lo ha premiato col titolo di Cavaliere della Repubblica.