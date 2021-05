All’ospedale di Varese messa in memoria delle vittime del Covid con Monsignor Delpini

Martedì 11 maggio all’Ospedale di Circolo di Varese, nel piazzale antistante l’ingresso di Via Guicciardini, sarà celebrata una santa messa in suffragio delle vittime del Covid decedute nelle strutture di ASST Sette Laghi durante la pandemia. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da Mons.Mario Delpini, Arcivescovo di Milano.

L’evento sarà trasmesso sui canali social di ASST Sette Laghi (in particolare, Facebook e Youtube) a partire dalle ore 18.30 oltre che nelle stanze di degenza dell’Ospedale di Circolo e nella chiesa accanto alla hall d’ingresso.

In memoria delle vittime del Covid, ASST Sette Laghi ha deciso di collocare nella piazzetta di Via Guicciardini all’ingresso dell’Ospedale un albero di ulivo. Alla base della pianta, per tutto il mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Madonna, i parenti e gli amici dei deceduti potranno deporre un ciottolo tra quelli messi a disposizione lì accanto, a ricordo del loro caro. Al termine della cerimonia Mons Delpini benedirà l’ulivo e i ciottoli.