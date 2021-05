Amnesty invita i bambini a colorare di giallo una panchina del Parco Gioia

Saranno i bambini ad aprire le celebrazioni varesine per il 60^ anniversario dalla fondazione di Amnesty International, dipingendo di giallo una panchina del Parco Gioia, all’interno di Villa Mylius.

L’iniziativa, promossa dal gruppo 296 Varese di Amnesty International, da Asbi (associazione spina bifida Italia) e da Parco Gioia con il patrocinio del Comune di Varese, si svolgerà domenica 23 maggio dalle ore 15 nei pressi del nuovo parco inclusivo.

Panchina Gialla

“Chiederemo ai bambini di dipingere insieme a noi la panchina gialla per coinvolgerli in questo atto simbolico e costruttivo pensato proprio per rivendicare i diritti dei bambini e degli adolescenti che portano pesanti segni delle limitazioni imposte dal contenimento della pandemia“, spiega Valentina Benedetto Grassi (foto sotto), portavoce del gruppo 296 Amnesty International Varese che ha scelto di porre attenzione innanzi tutto agli adulti di domani, troppo spesso “non visti”.

“Abbiamo scelto il Parco Gioia perché luogo di gioco e di libera espressione per tutti i bambini, che qui possono sperimentare tutti insieme un diritto fondamentale, niente affatto scontato, che è il diritto all’inclusione”, aggiunge la portavoce varesina di Amnesty.

Ad ogni bambino sarà fatto dono di un palloncino e di una matita, simboli del gioco e della creatività che sono tra i diritti fondamentali e tra le principali forme di comunicazione dei più piccoli.

Sulla panchina sarà poi applicata una targa dedicata ai diritti dei bambini con scritto: “Difendiamo il diritto dei bambini a vivere l’infanzia attraverso il gioco, il sogno e la creatività”.

Webinar e scuole

Sempre domenica 23 maggio, ma in serata alle 20.30, il gruppo varesino di Amnesty International propone un webinar promosso insieme all’associazione Il Cavedio (VareseCorsi) in cui, oltre a presentare l’iniziativa della panchina gialla, si parlerà dell’infanzia rubata in molti, troppi modi. Tra i temi del webinar anche lo stato di detenzione di Patrick Zaki e di cosa fare per tenere viva attenzione e riportarlo a casa, Rsa e diritto alla salute in epoca covid e infine della campagna #IoLoChiedo, nata per ripristinare nel codice penale italiano il principio del consenso per garantire il pieno accesso alla giustizia alle vittime di violenza sessuale.

Proprio con la campagna #IoLoChiedo Amnesty sarà presente in molte scuole secondarie, per creare maggiore consapevolezza sensibilizzare i ragazzi sul principio fondamentale per cui qualsiasi atto sessuale senza consenso è stupro: il primo appuntamento lunedì 24 maggio al Liceo classico Cairoli.

Le iniziative in calendario per il 60^ anniversario di Amnesty International termineranno venerdì 28 maggio, giorno in cui venne fondata l’associazione nel 1961.