Anche a Sumirago chiude la filiale di Intesa Sanpaolo

Non solo Albizzate, a giugno chiuderà anche la filiale di Banca Intesa Sanpaolo di Sumirago.

La notizia circolava da qualche tempo, ora è stata comunicata ai correntisti ed arriva anche la conferma del sindaco Mauro Croci: in via Marconi 1 non ci sarà più la sede della banca. In paese rimangono le filiali di BPM in via Piave e BPER in via Brioschi.

«Ho ricevuto da Intesa Sanpaolo la comunicazione ufficiale di chiusura della nostra filiale di Sumirago dal prossimo mese di giugno. Analoga sorte toccherà anche alla filiale di Albizzate. Le motivazioni indicate nella missiva sarebbero imputabili alla volontà da parte dell’istituto di riorganizzare e razionalizzare l’assetto territoriale. Tale decisione purtroppo arrecherà inevitabilmente danno e disagio a tutti noi sumiraghesi – spiega Croci -. Per mitigare i disagi Banca Intesa comunica che è stata stipulata una convenzione con le reti di tabaccheria territoriale presso le quali è possibile effettuare operazioni di prelevamento e pagamento. Mi è stato fornito un elenco dei punti abilitati nella nostra zona che di seguito vi evidenzio».