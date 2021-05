Ancora in calo i pazienti covid negli ospedali di Busto, Saronno e Gallarate

A oggi, 3 maggio 2021, sono ricoverati negli Ospedali ASST Valle Olona 176 pazienti Covid-19 così suddivisi.

Un dato ancora in calo dopo il picco dei ricoveri raggiunto nella prima settimana di aprile quando negli ospedali di Busto, Saronno e Gallarate arrivarono ad essere ricoverate 248 persone.

Attualmente la situazione nell’azienda ospedaliera del sud provincia vede nell’ospedale di Busto Arsizio 78 pazienti nei reparti Covid, di cui 8 con casco Cpap e 10 in Terapia intensiva; 6 in osservazione al Pronto soccorso. A Saronno: 45 nei reparti Covid, di cui 2 con casco Cpap; 2 in osservazione al Pronto soccorso. a Gallarate: 53 nei reparti Covid, di cui 8 con casco Cpap; 2 in osservazione al Pronto soccorso.

Afferma il Direttore Sanitario, dottoressa Paola Giuliani: “Prosegue la graduale discesa d’incidenza di nuovi casi di Covid. Ciò è confermato dalla graduale discesa di casi che si presentano in Pronto Soccorso. Confidiamo nei comportamenti corretti e adeguati di tutti noi cittadini, orientati ad evitare assembramenti, mantenere le distanze, usare appropriatamente i DPI (mascherine) e il lavarsi le mani molto frequentemente e soprattutto dopo contatti a rischio”.