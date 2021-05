“Angioletto Castiglioni il testimone”, dieci anni dopo la morte la sua voce torna in un podcast

Oggi, lunedì, la città di Busto Arsizio ricorda Angioletto Castiglioni, partigiano e testimone di quanto accaduto nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Dieci anni fa lasciava un grande vuoto tra i tanti ragazzi e ragazze che hanno ascoltato i suoi racconti della terribile esperienza nel lager di Flossenburg dove fu rinchiuso per diversi mesi.

In questo articolo vi proponiamo un podcast in cui è lo stesso Angioletto Castiglioni a parlare, in occasione di un’intervista da parte del giornalista di Telesettelaghi Mauro Cento che abbiamo recuperato grazie alla collega Rosella Formenti, amica di Angioletto ed erede nella custodia del Tempio Civico che Angioletto aveva trasformato in un luogo di formazione permanente alla pace.

Ascolta “Angioletto il testimone” su Spreaker.

Abbiamo estrapolato alcuni passaggi particolarmente intensi della sua testimonianza: l’arrivo al campo di Flossenburg e il ritorno in Italia tra ricoveri in ospedale, elettroshock e la diffidenza di chi non credeva ai suoi racconti. Si ringrazia per la collaborazione anche Gigi Farioli e Monsignor Livetti, amici di Angioletto che hanno voluto ricordarlo.