Anmil Varese rende omaggio alle vittime sul lavoro

La sezione Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) di Varese ha commemorato la 31ma giornata regionale per le vittime del lavoro. Alla cerimonia che si tenuta in piazza della Motta presso il monumento ai caduti sul lavoro sono intervenuti: il sindaco di Varese Davide Galimberti, il presidente della sezione varesina di Anmil, Antonio Di Bella, e Vittorio Tripi, direttore dell’Inail provinciale. Insieme a loro un numeroso gruppo di Anmil. «Bisogna fare molta prevenzione per sconfiggere questo fenomeno che ha assunto dimensioni preoccupanti» ha commentato Antonio Di Bella.

In provincia nell’ultimo mese ci sono stati due infortuni mortali, il primo in una fabbrica di Busto Arsizio, il secondo in un cantiere edile di Tradate. Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail nel primo trimestre del 2021 sono state 185, in aumento (+11,4%) rispetto allo stesso periodo del 2020.

«La formazione su questo tema è centrale è andrebbe fatta fin dalle scuole elementari – ha detto Vittorio Tripi – Negli incidenti sul lavoro non esiste la fatalità. In questo senso bisogna prestare molta attenzione ai mancati infortuni che sono il campanello d’allarme».