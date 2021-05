Annullata la chiusura notturna dell’entrata dello svincolo di Busto Arsizio

Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura dell’entrata dello svincolo di Busto Arsizio, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 25, alle 5:00 di mercoledì 26 maggio.

Confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla stessa A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicate:

–dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 5:00 di giovedì 27 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Gallarate, al km 30+000;

–dalle 21:00 di giovedì 27 alle 5:00 di venerdì 28 maggio, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A36 Pedemontana Lombarda, da Milano verso Lentate sul Seveso.

In alternativa si potrà accedere alla A36 dalla A9 Lainate-Como-Chiasso.