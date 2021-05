Aperte le prenotazioni del vaccino per i lombardi tra i 30 e i 39 anni di età

Aperte dalle ore 22 di giovedì 27 maggio, anche i cittadini lombardi di età compresa tra i 30 e i 39 anni di età la vaccinazione anti Covid-19. Si tratta di una platea di quasi un milione di lombardi che si aggiunge alle fasce degli over 40 per le quali le prenotazioni sono già aperte.

Attualmente la campagna vaccinale è arrivata alla somministrazione di almeno una dose di vaccino a l 42% dei cittadini vaccinabili in regione Lombardia (escludendo per ora dunque i minori di 16 anni). In totale sono state eseguite 5 milioni e mezzo di somministrazioni, per il 67% del vaccino Pfizer/BioNTech.

Come prenotare il vaccino anticovid in Lombardia

Rimane sempre attiva la possibilità di prenotazione per le altre categorie già in corso.

Prenotazione online:

www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

In alternativa è possibile utilizzare le seguenti modalità:

-tramite sportello Postamat, anche se non sei correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare

-con l’aiuto dei Portalettere, che possono effettuare per te la prenotazione

-telefonando al numero verde 800 894545

A che punto è la campagna vaccinale in provincia di Varese