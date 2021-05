Approvata la nuova “Dote scuola”: ecco i sostegni alle famiglie lombarde per il diritto allo studio

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato la Dote Scuola 2021/2022, il complesso di interventi a sostegno del diritto allo studio che avrà un valore complessivo di 48,4 milioni di euro per circa 230.000 beneficiari diretti e indiretti.

Il provvedimento riunisce 4 misure specifiche con l’obiettivo complessivo di aiutare la scelta dei percorsi educativi, ma anche di contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico, assicurando l’accesso a tutti i gradi dell’istruzione e della formazione e alle pari opportunità formative. I beneficiari sono sia studenti, sia scuole pubbliche e paritarie.

Nello specifico i quattro provvedimenti sono:

BUONO SCUOLA

(stanziati 24 milioni) – Il ‘buono scuola’ è il voucher che viene erogato alla famiglia come contributo per il pagamento della retta di una scuola paritaria o pubblica. È parametrato alla fascia Isee e all’ordine e grado di scuola. Va da un minimo di 300 fino a un massimo di 2.000 euro.

SOSTEGNO DISABILI

(stanziati 7 milioni) – Il ‘sostegno ai disabili’ è il contributo a parziale copertura del costo del personale insegnante, impegnato in attività didattica di sostegno a favore di studenti disabili che frequentano le scuole paritarie. Il contributo per alunno varia dai 900 ai 3.000 euro.

MATERIALE DIDATTICO

(stanziati 15,4 milioni) – Il contributo regionale include le risorse statali del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Questa componente della ‘Dote’ può essere utilizzata per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. E’ riservata a studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi in scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, o istituzioni formative accreditate con sede in Lombardia o nelle Regioni confinanti (purché lo studente rientri ogni giorno alla propria residenza). Il contributo varia da 200 a 500 euro.

DOTE MERITO

(stanziati 2 milioni) – La ‘Dote merito’ è un contributo in buoni acquisto o a copertura dei costi di iscrizione e frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (Ifts), Istituti Tecnici Superiori (Its), Università e altre istituzioni di formazione accademica per premiare gli studenti meritevoli residenti in Lombardia. Il contributo varia da 500 a 1.500 euro.

MODALITA’ E TEMPI

Le 4 misure si susseguiranno nel corso dell’anno con tempi diversificati. Per ciascuna di esse Regione Lombardia emetterà un Avviso specifico. Il primo in calendario è quello relativo alla componente ‘Materiale didattico‘, che aprirà nel corso del mese di maggio.