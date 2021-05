Arcisate: tavolini in piazza e nel parcheggio. “Aiutiamo i bar senza spazi all’aperto”

Una colazione, un aperitivo o anche una cena in piazza o sul marciapiede. L’amministrazione comunale di Arcisate ha deciso di mettere a disposizione di bar e ristoranti alcune aree di suolo pubblico.

L’iniziativa riguarda quei locali che non hanno, allo stato attuale delle cose, disponibilità di spazi all’aria aperta dove disporre dei tavolini. Una trovata che invita quindi alla ripresa a (quasi) pieno regime di esercizi costretti a lavorare a singhiozzo negli ultimi mesi.

«In questo momento ci stiamo adoperando – dice il sindaco Gianluca Cavalluzzi – per mettere a disposizione di alcuni locali delle parti di suolo pubblico: dei tratti di marciapiede per un bar in via Cavour e due parti di parcheggi pubblici per una pizzeria d’asporto in via Crugnola. Ci stiamo muovendo anche per consentire a due bar di mettere in piazza De Gasperi dei tavolini. In totale sono sei le aree interessate».

Anche lo spiazzo davanti a Villa Teresa potrebbe essere in parte sfruttato, nonostante i massici

lavori di ristrutturazione in corso: «Dovremo chiedere alla ditta che sta lavorando di arretrare un po’ il cantiere. Il comandante della Polizia locale e il consigliere al commercio Fabio Zagari hanno fatto già un sopralluogo, e stanno lavorando per trovare in fretta una soluzione».

Un settore decisamente colpito dalla pandemia quello della ristorazione, che dopo vari “apri e chiudi”, ha da poco il via libera per riprendere l’attività, almeno all’aperto. «La situazione sanitaria, al momento, pare decisamente migliorata – conclude Cavalluzzi – il fatto che siamo in zona gialla ne è la conseguenza. I ristoratori per ora possono lavorare solo all’aperto, molti non hanno spazi all’esterno, e noi, così, diamo loro un aiuto».