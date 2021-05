Arrestate 7 persone sospettate di essere la “banda del buco” che svaligiò una banca a Milano

Fu un colpo che destò molto scalpore per le modalità con cui avvenne: parliamo della rapina “pirotecnica” dello scorso 3 novembre ad una banca di Milano, il Crédit Agricole che si trova in via Stoppani angolo piazza Ascoli, nella zona di Città Studi (a poche centinaia di metri dal Politecnico e altre facoltà): l’azione dei malviventi, non a caso soprannominati “la banda del buco” si concluse conclusa con una fuga attraverso la rete fognaria.

Ora, per quel colpo, sono state arrestate sette persone dopo le indagini condotte dagli investigatori della squadra mobile.

Ricostruendo le descrizioni fornite dai dipendenti della banca, i filmati della videosorveglianza e quella tecnica così particolare i sospetti della polizia hanno portato verso un gruppo di rapinatori partenopei specializzati negli assalti ai caveau da tunnel sotterranei.

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito, nella provincia di Napoli, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 7 persone.