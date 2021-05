Arrestato in flagranza a Cunardo mentre ruba l’auto sotto gli occhi del proprietario

Una Peugeot 206 non distante dalla rotatoria di Cunardo faceva gola ad un trentenne luinese con diversi precedenti di polizia per furto e reati legati agli stupefacenti e quindi, secondo la ricostruzione di carabinieri, è entrato in azione nella giornata di domenica.

Con lui anche un complice, che al momento del furto però ha lasciato l’amico da solo.

Ma solo non era dal momento che a poca distanza c’era il proprietario dell’auto che ha chiamato il 112 quando ha notato movimenti sospetti vicino alla sua vettura ed è rimasto al telefono con l’operatore mentre l’utilitaria prendeva il largo.

Poche centinaia di metri e l’auto è stata fermata da una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Luino, he ha intimato l’alt al veicolo all’altezza di Ghirla.

L’uomo è stato arrestato in flagranza, procedura convalidata con udienza già nella giornata di ieri. Il giudice ha disposto la liberazione dell’uomo.