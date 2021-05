Arriva anche a Varese la raccolta firme “no profit on pandemic”

Anche a Varese arriva la raccolta firme per “No profit on pandemic” iniziativa a livello europeo per chiedere che la Commissione europea faccia tutto quanto in suo potere per rendere i vaccini e le cure anti-pandemiche un bene pubblico globale e accessibile gratuitamente a tutti e tutte.

Sabato 29 maggio 2021, dalle 10, in Piazza del Podestà a Varese si troverà il banchetto della raccolta firme “Sospendere i brevetti – condividere il vaccino – Nessun Profitto sulla Pandemia!”

Il banchetto è organizzato dal Coordinamento per il Diritto alla Salute Varese. Maggiori info sul sito ufficiale.