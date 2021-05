Arriva Giocalibro 2021, gara di lettura divertente per i ragazzi delle scuole medie

Il Sistema bibliotecario Valli dei Mulini propone una nuova edizione di Giocalibro, la gara di lettura dedicata ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Quest’anno, a causa delle restrizioni sanitarie in vigore, i giochi sono stati studiati per essere fatti online, attraverso i collegamenti di didattica a distanza degli insegnanti di lettere che hanno voluto dare questa opportunità ai loro studenti.

I ragazzi sfideranno i loro coetanei rispondendo a domande e quiz riguardanti la lettura di 6 libri scelti dai bibliotecari, differenziati per le classi prime, seconde e terze. Ai ragazzi sono stati dati circa due mesi di tempo per completare la lettura dei testi che per questa edizione sono stati scelti tra grandi classici della letteratura e forniti dal sistema bibliotecario in formato elettronico, in modo da agevolarne la lettura nonostante la didattica a distanza.

A fine maggio le squadre iscritte, dalla prima alla terza media, si cimenteranno nella gara a tempo completando le otto sfide che vanno dal famoso “Chi vuol essere letterato” a “Riordina le storie”, “Cruciverba” e altri giochi divertenti.

Le squadre partecipanti a questa edizione, che si sono date i nomi più originali che si possano inventare, da Mangialibri a Gorillibrilli, da Book Buster a “I sette potenti lettori”, sono 37, per un totale di 553 partecipanti.

I comuni coinvolti sono sei: Bisuschio, Brusimpiano, Cuasso al Monte, Jerago con Orago, Venegono Inferiore e Tradate.

«Un ringraziamento speciale va agli insegnanti e dirigenti che, nonostante il carico di lavoro di questo periodo e le difficoltà della didattica a distanza, hanno scelto di proporre l’iniziativa ai loro studenti e di mettersi in gioco – dice Silvia Borella, responsabile del Sistema Bibliotecario – Soprattutto quest’anno, l’iniziativa del Giocalibro consente di rinsaldare il legame tra ragazzi, insegnanti e biblioteche, valore aggiunto che ha reso le biblioteche del sistema Valli dei Mulini un punto di riferimento per giovani e insegnanti grazie alla proposta di percorsi letterari stimolanti e divertenti».