Arriva la Varese City Run: Fondazione Piatti tra i charity partner

Fondazione Renato Piatti onlus sarà charity partner della Varese City Run, la prima mezza maratona ufficiale FIDAL in programma domenica 10 ottobre 2021 nel cuore di Varese.

In particolare Varese City Run dedica a Fondazione Piatti le gare “Varese TEN”: la 10 chilometri competitiva FIDAL e la 10 chilometri non competitiva con arrivo allo stadio Franco Ossola.

Per ogni iscrizione gli organizzatori devolveranno una parte della quota a Fondazione Piatti per supportare i progetti a favore dei 500 ospiti con disabilità e autismo di cui la Fondazione si prende cura quotidianamente da oltre un ventennio.

«Associare la sfida sportiva alla nostra missione genera due volte soddisfazione – commenta Cesarina Del Vecchio, presidente di Fondazione Renato Piatti onlus – Correre e tenersi in forma fa bene così come sapere di contribuire in modo concreto ai bisogni di bambini, giovani e adulti con autismo e disabilità intellettive e alle loro famiglie. Più siamo, più ci divertiamo e più possiamo sostenere le attività di Fondazione Piatti».

«C’è grande volontà di ripartenza da parte di tutti – spiega Stefano Colombo, presidente di Sport+ SPD a r.l., organizzatore di Varese City Run – Noi vogliamo mandare un messaggio importante a tutta la comunità: ricominciamo insieme a fare sport per la salute, per il piacere personale, per il divertimento, per sfidare sé stessi. E attraverso lo sport si può fare molto: abbiamo preso a cuore la mission di Fondazione Piatti e da subito si è creata una sinergia speciale. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso che li sosterremo attraverso una donazione. Più saremo e più ci sarà modo di aiutare concretamente bambini, giovani e adulti con autismo e disabilità intellettive».

Le iscrizioni alla Varese TEN official FIDAL sono già aperte. La quota di iscrizione alla Varese TEN competitiva è 15€ per i primi 100 iscritti, poi 18 € fino al 30 Settembre, 20€ nell’ultima settimana. Di questi 1 euro verrà destinato alla buona causa delle persone con autismo e disabilità di Fondazione Renato Piatti.

È possibile iscriversi a questo link