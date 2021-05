Arriva lo “specchio digitale” per la riabilitazione e l’allenamento degli sportivi

C’erano anche Luis Scola e Giancarlo Ferrero alla giornata di formazione e presentazione della D-Wall, all’interno della neo struttura della Clinica Isber, prossima all’apertura in via Sonzini 8 a Varese.

Alla presentazione della D-Wall – che è stata anche occasione per una giornata formativa dello staff fisioterapico della clinica, che utilizzerà il macchinario per la riabilitazione fisica – Sono stati presenti, oltre allo staff di fisioterapisti e personal trainers, anche nomi noti dello sport professionistico: per la Pallacanestro Openjobmetis Varese Luis Alberto Scola e il Capitano Giancarlo Ferrero, per i professionisti dell’automobilismo Eugenio Amos pilota e fondatore di Automobili Amos, per il motociclismo il giovanissimo talento Leonardo Abruzzo e per la ginnastica artistica le ragazze della Ghislanzoni Gal Lecco.

D-wall è un vero e proprio “specchio digitale” da palestra, che con i suoi sensori “a vista” sta rivoluzionando la fisioterapia: grazie a D-wall è possibile infatti eseguire centinaia di esercizi e programmi per postura, allenamento funzionale, equilibrio e forza monitorando in tempo reale le reazioni del corpo. La macchina riconosce infatti fino a 16 articolazioni del corpo e di ogni movimento e ogni azione fornisce un bio feedback immediato.

Nel video, come funziona: grazie anche al test effettuato dai due mitici cestisti.