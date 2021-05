Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, commissariata la federazione provinciale di Varese

La notizia era da tempo in attesa di decisione finale e finalmente in questi giorni il nuovo Presidente Nazionale Gino Gheller ha preso la decisione di Commissariare la Federazione Provinciale di Varese.

L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Ente Morale costituito con Decreto Regio nell’anno 1923 da più tempo sta soffrendo una crisi esistenziale per due motivi.

Il primo è stato quello di aver trascurato per anni il rinnovamento generazionale e questo ha provocato un fortissimo invecchiamento dell’età dei soci con vistosi cali degli stessi dovuti a forti numeri nei decessi.

La pandemia di COVID-19 in questi giorni ne ha ampliato la falla.

Il secondo problema più grave è di origine economica.

Infatti l’Associazione nata per tutelare e ricordare chi aveva dato la vita per la Patria e per la tutela dei diritti di chi era tornato dalle guerra nel corso degli anni si era trasformata in una vera potenza economica.

Facevano capo all’Associazione cooperative edilizie, circoli alimentari, bar, corpi di guardie giurate nonché molte cospicui finanziamenti statali e molte proprietà immobiliari acquisite o avute con lasciati di benemeriti cittadini.

Questo immagine così gioiosa dell’Associazione andò avanti fino alla fine degli anni ottanta.

Il progresso economico e la forte concorrenza mise in crisi l’Ente che non ebbe la capacità di adeguarsi in tempo.

Cosicché per far fronte alle forti spese gestionali e forse a molti errori direzionali furono iniziate le vendite di beni associativi e la chiusura delle aziende proprie.

Agli inizi del corrente secolo si evidenziò un debito pari a ottanta (80) Milioni di Euro provocato dalla Federazione della provincia di Roma a cui faceva capo un’impresa di vigilanza con 900 addetti.

La sistemazione che provocò la confisca e la sottrazione di beni associativi presenti in ogni parte d’Italia è ancora in corso.

Anche la Federazione di Varese che aveva messo da parte e disponeva di circa centoquarantamila euro fu privata di tale importo monetario.

Per tutta risposta a fine anno 2012 i dirigenti dell’Associazione della Provincia di Varese dopo aver donato con atto pubblico già esistente da decenni alla Onlus “Villaggio del Fanciullo di Vergiate” i due appartamenti di Varese rimasti cessò ogni tipo di attività.

Inutili furono diversi tentativi per costituire di nuovo la Federazione fatte dai soci rimasti.

Le sezioni Comunali dell’Associazione rimaste sul territorio sparirono nel tempo tranne una piccola parte che continuò le sue attività culturali nei diversi Comuni.

Allontanati i dirigenti nazionali degli anni negativi i nuovi dirigenti oltre al tentativo di sistemare la parte economica stanno cercando di rivitalizzare l’Associazione a livello nazionale.

Dopo le riforme dello Statuto e del Regolamento effettuati a fine anno 2019 l’Associazione, seppur ancora gravata da remoti passati non risolti, ha pensato di ripristinare le diverse Federazioni Provinciali.

L’attenzione è stata così posta anche a Varese che un tempo godeva di una solida posizione avendo posseduto anch’essa diverse attività tra cui un corpo di Guardie Giurate.

Era necessario trovare un Commissario che tentasse la “rinascita” seppur di difficile attuazione.

La scelta senza esitazioni è stata fatta individuando nella persona del presidente della Sezione di Induno Olona, Agostino De Zulian colui che meglio possa vestire i panni del “Commissario Provinciale” necessario al momento.

L’individuazione del Commissario non è stato comunque un caso perché lo stesso fin dal 2013 voleva la continuazione delle attività della Federazione Provinciale senza trovare i giusti appoggi e successivamente si è occupato della sopravvivenza di più Sezioni prive di attivisti.

De Zulian è il presidente della sezione di Induno Olona dall’anno 2003.

Sergente Alpino in Congedo, fu eletto a tale carica anche se non aveva partecipato a combattimenti in eventi bellici perché era stimato e in vista per il suo impegno nelle attività sociali fin dai tempi della scuola elementare (Sport, Pro loco, Gruppo Alpini, ecc., ecc.)

Nel corso degli ultimi anni la Sezione di Induno Olona, presieduta da Agostino De Zulian, è cresciuta di qualità e l’attività dell’Ass. Nazionale Combattenti a Induno è stata rivolta a favore degli alunni delle scuole resi partecipi in prima persona ogni anno nelle cerimonie del IV NOVEMBRE.

Gli alunni preparati nel corso dell’anno sono divenuti gli attori della cerimonia grazie a concorsi legati a tale evento e coinvolti nelle letture di discorsi, nel deposito corone, nell’alzabandiera, nel tenere i vari gagliardetti e bandiere.

Il Presidente Nazionale Cav. Gino Gheller e il Consiglio Direttivo Centrale al corrente degli eventi, con la nomina commissario, con piena fiducia hanno pertanto affidato a De Zulian l’incarico di tentare la ricostruzione della Federazione di Varese dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

Sintetica da parte di Agostino De Zulian il commento felice all’accettazione della carica. «Sarà difficile raggiungere l’obiettivo prefissato ma NON è mai troppo tardi e ce la posso fare” – Ricordo che sul Dos di Trento sta scritto “Per gli Alpini non esiste l’impossibile!”».