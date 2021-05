Astuti: “Regione convochi al più presto i Tavoli territoriali sul servizio ferroviario”

«La Regione convochi al più presto i Tavoli territoriali sul servizio ferroviario». A chiederlo, in vista della nuova programmazione estiva e della graduale riduzione delle limitazioni degli spostamenti imposti dal covid, è il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti .

«I tavoli – afferma il consigliere dem – sono un efficace momento di confronto tra i cittadini e la Regione, utili a far emergere le criticità che vivono i pendolari e a mettere a punto possibili soluzioni. Per questo chiediamo all’assessore ai Trasporti Terzi la convocazione dei Tavoli per affrontare insieme ai componenti il tema della ripartenza che coinvolgerà milioni di cittadini che useranno il treno per andare al lavoro o a scuola».