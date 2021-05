Attirare investimenti con i bandi europei, dopo Busto Arsizio anche Castellanza entra in Seav

Nel consiglio comunale del 30 aprile, è stato approvato, all’unanimità, il testo della Convenzione che prevede la costituzione presso la Provincia di Varese del Seav, Servizio Europa d’Area Vasta, e la sottoscrizione da parte del Comune di Castellanza di tale convenzione. Nei giorni scorsi anche Busto Arsizio aveva annunciato la propria adesione.

Il procedimento che ha portato a questo importante risultato è stato avviato a gennaio 2018, grazie ad un accordo tra Anci Lombardia, Regione Lombardia e Provincia di Brescia per la realizzazione del Progetto “Lombardia Europa 2020 – Progettazione, modellizzazione e start up di Servizi Europa d’Area Vasta (SEAV) nei contesti lombardi: essere competitivi in Europa” che ha messo a disposizione degli Enti locali del territorio regionale servizi e strumenti finalizzati a progettare e sperimentare sul territorio il SEAV – Servizio Europa d’Area Vasta. L’Accordo quadro tra Anci, Provincia di Varese e Comune di Varese di dicembre 2018 ha avviato il percorso sul territorio della Provincia di Varese

Grazie alla firma di questa convenzione, il Comune parteciperà alle attività di start–up del SEAV finalizzate a mettere a punto processi, procedure e pratiche di funzionamento del servizio. Questo permetterà al Comune di Castellanza di avviare un’effettiva cooperazione per sviluppare e rendere disponibili sul territorio servizi e strumenti avanzati di accompagnamento, promozione, supporto e miglioramento della qualità delle politiche e delle progettualità connesse alla valorizzazione e all’utilizzo dei fondi messi a disposizione dall’Europa per promuovere lo sviluppo della comunità. Obiettivo del Comune di Castellanza è, infatti, quello di poter rispondere sempre più ai bisogni della città andando ad intercettare le risorse europee.

Far conoscere agli Enti del territorio le opportunità di accesso ai finanziamenti europei, rafforzare le capacità degli Enti locali di accesso e utilizzo dei fondi europei promuovendo azioni innovative di qualificazione delle competenze e delle professionalità delle risorse umane, promuovere processi di sviluppo della co-programmazione, co-progettazione e gestione condivisa dei progetti europei sviluppando sinergie efficaci tra gli enti della provincia, sono le finalità principali del Seav.

I servizi a disposizione degli Enti, per tutta la durata della Convenzione sono:

– servizi di informazione, diffusione di informazioni riguardanti le opportunità offerte dall’Unione Europea;

– servizi di formazione: erogazione di formazione specialistica per consentire di far crescere sul territorio, in termini di quantità e qualità, competenze e professionalità in grado di accompagnare, supportare e gestire processi connessi alla progettazione europea;

– servizi di orientamento: supporto per comprendere se e quali progetti possono usufruire dei finanziamento europei;

– servizi di partenariato: supporto per la ricerca di partner europei;

– servizi di networking: creazione di una rete sia a livello provinciale che a livello regionale;

– servizi di europrogettazione: attivazione, fino a un numero massimo di 5 percorsi di formazione in europrogettazione, supportati da formatori in europrogettazione.

«Siamo in un periodo strategico per lo sviluppo di progettazioni che possano essere sostenute con finanziamenti europei – dichiara il sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini – e con la nostra adesione al Seav, vogliamo farci trovare pronti a cogliere questa importante opportunità. Abbiamo voluto fortemente entrare a far parte da protagonisti di un partenariato che supera i nostri confini territoriali perché pensiamo che questa sia la strada maestra per un comune delle nostre dimensioni per poter avere a disposizione risorse importanti per lo sviluppo del nostro territorio».