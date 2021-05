Auto abbandonate a Varese: le rimozioni proseguono a Bregazzana

Continua il percorso di rimozione delle auto abbandonate a Varese: iniziato nel quartiere delle Bustecche, mercoledì 5 maggio passerà a Bregazzana, mentre è previsto nelle prossime settimane anche a San Fermo.

«Finalmente dopo 3 anni di nostre segnalazioni (l’ultima in ordine di tempo 10 giorni fa) e di sopralluoghi della Polizia locale per accertamenti, due auto abbandonate in via Mondino, zona cimitero di Bregazzana, saranno rimosse – commentano gli Amici di Bregazzana, associazione spontanea di cittadini della frazione – . Un po’ di ossigeno visto che i posti auto sono veramente pochi e queste auto ferme causavano malcontento nei residenti. L’intervento dell’Assessore Francesca Strazzi che ha sollecitato la rimozione è stato risolutivo, così ora finalmente ci saranno 2 posti liberi a disposizione».

In tutto saranno una ventina le auto rimosse segnalate dai consigli di quartiere per le quali il Comune ha avviato le operazioni di rimozione.