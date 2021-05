Deposito in fiamme a Sesto Calende

Intervento dei vigili del fuoco a Sesto Calende in via Bilesa per l’incendio in un deposito. Secondo le prime informazioni le fiamme avrebbero intaccato la strutture e alcuni mezzi agricoli. Il luogo dell’incendio è nella piana che si apre dietro al monastero. Una zona verde con diverse cascine agricole.

L’incendio, scoppiato nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 maggio, ha generato una colonna di fumo visibile da distanza. Sul posto sono ancora all’opera i vigili del fuoco.