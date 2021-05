Azione e La Civica corrono insieme, galeotto il sottopasso di viale Milano

C’è un accordo tra Azione Varese e la Civica di Mauro Gregori per correre insieme e sostenere il candidato sindaco Carlo Alberto Coletto. Il luogo individuato per comunicare la decisione è stato il sottopassaggio di viale Milano, che in queste ore gli attivisti di Azione stanno imbiancando.

«Abbiamo scelto ora un luogo simbolo del degrado varesino che però riteniamo importante mantenere e sistemare piuttosto che chiudere, perché è una battaglia che ci accomuna. È ideale per annunciare il nostro accordo» Ha spiegato il candidato sindaco di Azione Carlo Alberto Coletto. Le due formazioni correranno alle prossime amministrative cittadine sotto l’unica lista “Varese in Azione” che riunirà entrambi i loghi.

«C’è stato qualche screzio iniziale che si è però presto ricomposto, e la nostra unione è stata suggellata ieri da Matteo Richetti – ha spiegato Mauro Gregori, fondatore de La Civica – in Azione ho trovato una vera forza civica, che mette in primo piano il fare».